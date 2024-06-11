Події

09:35 11.06.2024

Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхових будинків, дві адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно з повідомленням, опублікованим у телеграмі, поранення також дістали дві людини в Покровську.

Унаслідок обстрілу пошкоджено підприємство в Новоселидівці Курахівської громади, підприємство - у Галицинівці Новогродівської громади, шість приватних будинків і дві багатоповерхівки - у Часовоярській громаді, чотири будинки й адмінбудівлю - у Торецьку, один будинок - у Щербинівці.

Росіяни також обстріляли Терни, Ямполівку, Зарічне Лиманської громади, промзону в Миколаївській громаді, Зоряне та Єлизаветівку в Мар'їнській громаді, Курахове, Курахівку, Гостре та Гірник.

Загалом за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовані 94 людини, зокрема 11 дітей.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

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