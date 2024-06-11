Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

У вівторок уранці в лікарні помер один із постраждалих унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову в понеділок увечері, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У лікарні сьогодні вранці помер потерпілий від учорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятувальники витягували з-під завалів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Київському і Салтівському районах Харкова ввечері 10 червня, постраждали загалом 8 осіб, одного з яких рятувальники деблокували з-під завалів приватного будинку.