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08:21 11.06.2024

Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

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Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

У вівторок уранці в лікарні помер один із постраждалих унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову в понеділок увечері, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У лікарні сьогодні вранці помер потерпілий від учорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятувальники витягували з-під завалів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Київському і Салтівському районах Харкова ввечері 10 червня, постраждали загалом 8 осіб, одного з яких рятувальники деблокували з-під завалів приватного будинку.

 

Теги: #харків #обстріл #жертва

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