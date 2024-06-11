Війська РФ учора ввечері вдарили дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді

Російські окупанти ввечері, 10 червня, атакували дронами-камікадзе й артилерією Нікополь і Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок уранці.

"Увечері ворог бив дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді. Зранку знову атакував райцентр. Там пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 3 приватні будинки та господарську споруду", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак також уточнив, що "загиблих і постраждалих немає".