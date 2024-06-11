РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет, інформують про ситуацію Військово-морські сили ЗС України в телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Станом на 06:30 11.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, що є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет", - зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними українських військових, "за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 9 суден, із них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 5 суден".