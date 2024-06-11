Сили оборони 5 червня за допомогою українських БпЛА успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у РФ

Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь Російської Федерації, зокрема за допомогою українських БпЛА успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів на території РФ, повідомили в Генштабі Збройних сил України.

"5 червня наші підрозділи успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області. За даними розвідки, внаслідок вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку становить близько 540 млн. доларів", - зазначається на сторінці Генштабу у Facebook.

"Удари по російських нафтопереробних заводах істотно ускладнюють виконання військами противника завдань під час збройної агресії проти нашої країни", - підкреслюється в повідомленні.