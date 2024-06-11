Події

00:17 11.06.2024

Зеленський прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Шольцом

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Зеленський прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у ніч проти вівторка прибув із робочим візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України "URC-2024" і перемовин із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

"Конференція “URC-2024” об'єднає уряди, десять з яких - на рівні прем'єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", - написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

Президент України також повідомив, що має намір обговорити з федеральним канцлером подальшу оборонну підтримку, розвиток української системи ППО, спільне виробництво озброєнь.

Крім того, за словами Зеленського, з німецькою стороною будуть скоординовані позиції напередодні Саміту миру, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.

"Також зустрінуся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові", - написав глава держави.

Днем раніше президент України повідомив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами у сфері підтримки України, зокрема, за його словами, такий договір готується саме з Німеччиною.

 

Теги: #україна #візит #німеччина #президент

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