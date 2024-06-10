Події

22:59 10.06.2024

Сирський обговорив із головою Військового комітету НАТО ситуацію на фронті

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Сирський обговорив із головою Військового комітету НАТО ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

"Сьогодні під час розмови з Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська. Щойно повернувшись із району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках і спілкувався з командирами бригад на місцях", - написав він у своєму Телеграм-каналі в понеділок, 10 червня.

Головнокомандувач також підкреслив, що "важливо мати спільне бачення ситуації з нашими партнерами".

"Дякую Альянсу за підтримку і розраховую на подальше розширення співпраці заради світової безпеки", - додав Сирський.

 

Теги: #генштаб_зсу #нато #україна

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