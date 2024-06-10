Події

21:00 10.06.2024

Кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 66

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Кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 66

Російські окупанти продовжують шукати шляхи, щоб вклинитися в українську оборону і спробувати відтіснити українські війська із зайнятих рубежів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що в другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківську область авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор завдав два удари дванадцятьма НАРами по Терновому. Упродовж дня ворог тричі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. Два бойові зіткнення ще тривають. Поблизу Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. Станом на 19:00, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку становили 62 особи вбитими та пораненими, знищено три танки, одну бойову броньовану машину та одиницю автомобільної техніки.

На лиманському напрямку всі дев'ять спроб противника провести штурм успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На сіверському напрямку ворог чотири рази атакував Сили оборони поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янки. Теж безуспішно.

На краматорському напрямку від початку доби російські війська п'ять разів намагалися потіснити українські підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки українські воїни відбили. Ще дві атаки тривають біля Нового та Іванівського.

На покровському напрямку від початку доби противник 20 разів атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського. 17 штурмових дій успіху не мали. Ще три ворожі атаки тривають.

За рештою напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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