Події

20:19 10.06.2024

У НАТО відбудуться засідання міністрів оборони альянсу, групи "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО

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У НАТО відбудуться засідання міністрів оборони альянсу, групи "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО

У Брюсселі з 13 до 14 червня у штаб-квартирі НАТО пройде дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, у межах якого також відбудеться засідання групи у форматі "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО.

Це випливає з порядку денного, оприлюдненого в понеділок на сайті Організації Північноатлантичного договору.

Зокрема, очікується, що засідання Контактної групи з оборони України, так звана група у форматі "Рамштайн", відбудеться 13 червня, у перший день зустрічі міністрів, після чого за участю міністра оборони України Рустема Умєрова відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

На другий день, 14 червня, заплановано безпосередньо засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

 

 

Теги: #нато #україна #заходи

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