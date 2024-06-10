У НАТО відбудуться засідання міністрів оборони альянсу, групи "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО

У Брюсселі з 13 до 14 червня у штаб-квартирі НАТО пройде дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, у межах якого також відбудеться засідання групи у форматі "Рамштайн" і Ради Україна-НАТО.

Це випливає з порядку денного, оприлюдненого в понеділок на сайті Організації Північноатлантичного договору.

Зокрема, очікується, що засідання Контактної групи з оборони України, так звана група у форматі "Рамштайн", відбудеться 13 червня, у перший день зустрічі міністрів, після чого за участю міністра оборони України Рустема Умєрова відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

На другий день, 14 червня, заплановано безпосередньо засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.