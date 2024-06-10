ВМС ЗСУ не підтверджують інформацію про ураження великого десантного корабля РФ в Азовському морі

Інформація про те, що Сили оборони України вразили російський великий десантний корабель в Азовському морі 8 червня не підтверджується, заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Дмитро Плетенчук.

"Більшість інформації ще уточнюється. Серед основної, що наразі курсує каналами - нібито ураження великого десантного корабля. Однак цю інформацію ми не підтверджуємо. В Азовському морі перебувають три великі десантні кораблі т. зв. РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Плетенчук зазначив, що є й інші одиниці корабельно-катерного складу, "але основа групи - ці 6". За його словами, ці кораблі здійснили перехід із пункту базування в Новоросійську.

Раніше британський телеканал Sky News із посиланням на джерело повідомив, що в неділю український військовий літак нібито вперше завдав удару по цілі на території РФ - у районі Бєлгорода було уражено командний пункт, також у суботу Сили оборони вразили російський десантний корабель в Азовському морі.