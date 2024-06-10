Події

16:14 10.06.2024

ВМС ЗСУ не підтверджують інформацію про ураження великого десантного корабля РФ в Азовському морі

1 хв читати
ВМС ЗСУ не підтверджують інформацію про ураження великого десантного корабля РФ в Азовському морі

Інформація про те, що Сили оборони України вразили російський великий десантний корабель в Азовському морі 8 червня не підтверджується, заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Дмитро Плетенчук.

"Більшість інформації ще уточнюється. Серед основної, що наразі курсує каналами - нібито ураження великого десантного корабля. Однак цю інформацію ми не підтверджуємо. В Азовському морі перебувають три великі десантні кораблі т. зв. РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Плетенчук зазначив, що є й інші одиниці корабельно-катерного складу, "але основа групи - ці 6". За його словами, ці кораблі здійснили перехід із пункту базування в Новоросійську.

Раніше британський телеканал Sky News із посиланням на джерело повідомив, що в неділю український військовий літак нібито вперше завдав удару по цілі на території РФ - у районі Бєлгорода було уражено командний пункт, також у суботу Сили оборони вразили російський десантний корабель в Азовському морі.

Теги: #вмс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 13.05.2024
У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

У Середземному морі на бойовому чергуванні три кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

15:34 26.03.2024
ВМС ЗСУ про поразку військово-морської бази ворога в Севастополі: Якщо об'єкт функціонував відповідно до назви, то це серйозна втрата для ЧФ РФ

ВМС ЗСУ про поразку військово-морської бази ворога в Севастополі: Якщо об'єкт функціонував відповідно до назви, то це серйозна втрата для ЧФ РФ

16:27 25.03.2024
У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

У ВМС ЗСУ не виключають ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі - "Іван Хурс"

12:33 05.03.2024
Знищений корабель ЧФ РФ "Сергей Котов" охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ

Знищений корабель ЧФ РФ "Сергей Котов" охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ

09:17 06.02.2024
РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет - ВМС ЗСУ

РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет - ВМС ЗСУ

11:34 23.01.2024
У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, зокрема два ракетоносії - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, зокрема два ракетоносії - ВМС ЗСУ

13:09 23.10.2023
Українські моряки беруть участь у навчаннях Joint Warrior-23-II у Великій Британії

Українські моряки беруть участь у навчаннях Joint Warrior-23-II у Великій Британії

11:20 14.10.2023
Порти "Великої Одеси" прийняли коридором ВМС ЗСУ 25 суден

Порти "Великої Одеси" прийняли коридором ВМС ЗСУ 25 суден

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

ОСТАННЄ

"Інтергал-Буд" імплементує оновлені інклюзивні рішення в проєктах ЖК і частково в готових будинках

Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Нідерландів спільні оборонні виробництва та обмін технологіями

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні поранено 102-річну жінку - МВС

У центрі Херсона чути вибухи

Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

Вивішений у Рижівці Сумської області прапор окупантів був замінований - Генштаб ЗСУ

Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

Мешканець Львівської області загинув унаслідок наїзду потяга - поліція

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА