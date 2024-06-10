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13:58 10.06.2024

Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на держслужбі на рівні ухвалення рішень до 2027 року - голова НАДС Алюшина

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Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на держслужбі на рівні ухвалення рішень до 2027 року - голова НАДС Алюшина

Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на державній службі на рівні ухвалення рішень до 2027 року, повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина.

"Одним із пріоритетів європейської інтеграції України, задекларованих Стратегією реформування державного управління до 2025 року, "Цілями сталого розвитку" передбачено забезпечення гендерного балансу на рівні ухвалення рішень. Цей рівень відповідає за інституційну стійкість та розвиток кадрового потенціалу управління. Україна відповідно до проєкту "Цілей сталого розвитку" на 2023 рік ставить амбітну ціль - збільшити кількість жінок на таких посадах державної служби до 2027 року до 40%", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на Алюшину.

Зазначається, що станом на 31 березня 2024 року зі 159 333 держслужбовців - 119 696 жінок. Серед військовослужбовців Збройних сил України - 4 180 державних службовців, із яких - 812 жінок.

Теги: #надс

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