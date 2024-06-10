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11:40 10.06.2024

У КЕКЦ заявляють про занадто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується будівництво НВМК

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У КЕКЦ заявляють про занадто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується будівництво НВМК

Нещодавно проведена незалежна геологічна експертиза засвідчила надто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується побудувати Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) біля сіл Мархалівка та Іванковичі Гатненської територіальної громади поблизу Києва, заявляють у Київському еколого-культурному центрі (КЕКЦ).

"Результати експертизи виявилися сенсаційними: у 8 з 10 свердловин рівень ґрунтових вод мав відмітку понад 2 метри (у деяких свердловинах узагалі рівень води був 80 см!). Відповідно до державних санітарних правил і норм ("Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України"), у такому місці здійснювати поховання заборонено", - повідомляється на сторінці КЕКЦ у фейсбуці.

Також повідомляється, що восени 2023 року проводили експертизу на замовлення державної установи "НВМК", і в 33 із 60 свердловин рівень ґрунтових вод був таким, що ділянки було визнано "підтопленими" та "потенційно підтопленими".

У зв'язку з цим директор КЕКЦ Володимир Борейко виступає за зупинення будівництва НВМК на цій території, щоб "підшукати дійсно достойне, підходяще місце, де можна буде здійснювати поховання загиблих у російсько-українській війні".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище". У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня 2023 року в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.

23 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів на будівництво Національного військового меморіального кладовища, а 4 березня спростив процедуру видалення зелених насаджень для будівництва кладовища.

27 березня в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

 

 

 

Теги: #борейко #нвмк #геологія #кекц #меморіал #поховання

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