Події

11:03 10.06.2024

Казахстан поки що не визначився з участю у швейцарському саміті щодо України

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Казахстан поки що не визначився з участю у швейцарському саміті щодо України

У Казахстані поки що не визначилися, чи братиме країна участь у Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, повідомив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

"Про участь нашої держави в цьому саміті поки що невідомо", - відповів Смадіяров журналістам на відповідне запитання в понеділок на брифінгу в Астані.

Раніше Смадіяров заявляв, що участь Казахстану в саміті буде розглянуто з урахуванням графіка міжнародних заходів та офіційної позиції Казахстану з цього питання.

"Казахстан історично підтримує однаково тісні політичні, економічні та культурно-гуманітарні відносини і з Україною, і з Росією", - зазначав Смадіяров.

Теги: #казахстан #саміт_миру

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