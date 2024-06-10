Кожен власник зруйнованого житла за кілька тижнів зможе подати заяву до Реєстру збитків - виконавчий директор Реєстру

Виконавчий директор Реєстру збитків, заподіяних агресією РФ проти України, Маркіян Ключковський повідомив, що за кілька тижнів обмеження на подання заяв до Реєстру буде знято, і кожен власник зруйнованого житла зможе зареєструвати свою заяву в Реєстрі.

"На сьогодні до реєстру подано близько 3,5 тисяч заяв. Це цифра, яку необхідно розглядати в контексті того, що зараз заяви можуть подавати лише ті, хто раніше подавав заяви через програму "Дія. Відновлення", чиї дані внесені до реєстрів пошкодженого та знищеного майна.

Він повідомив, що за "два-три тижні це обмеження буде знято, і заяву зможе подати кожен власник зруйнованого житла в Україні, незалежно від того, де це житло знаходиться".

Тобто, за його словами, нині пул заявників становить близько 70 тис., а коли обмеження буде знято, то він становитиме від 300 тис. до 600 тис. осіб.