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08:37 10.06.2024

Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

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Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 523 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Так, за словами Федорова, ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Роботиному і Лобковому. 206 ворожих БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Також 20 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, а 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Крім того, надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріл

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