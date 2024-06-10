Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 523 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Так, за словами Федорова, ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Роботиному і Лобковому. 206 ворожих БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Також 20 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, а 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Крім того, надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.