Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

Глава уряду Бельгії Олександр де Кроо в неділю офіційно заявив, що подасть у відставку в понеділок, передає бельгійська Le Soir.

Бельгійський прем'єр визнав поразку своєї партії та привітав переможців виборів - консервативну партію N-VA, яка дотримується ідеології фламандського націоналізму. На національних виборах N-VA ухвалили понад 18%, а партія прем'єра, ліберальна Open VLD – менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back", – заявив він.

Незважаючи на невисокий результат партії, однопартійці вітали оплесками виступ де Кро та підтримали його.

Прем'єр заявив, що його наступник, новий повноцінний глава уряду Бельгії, має бути призначений "швидко". Втім, ця швидкість залежить від формування коаліції.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів та призначення дострокових парламентських виборів на 30 червня та 7 липня, повідомляє французька газета Le Figaro.