Події

21:46 09.06.2024

Сирський відвідав десантників Таврійської бригади на сході

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Сирський відвідав десантників Таврійської бригади на сході
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бійців 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади в зоні виконання бойових завдань на східному напрямку, повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що головком нагородив десантників відомчими нагородами та подякував їм за мужність, жертовність і героїзм, проявлені в захисті України.

"Ваша стійкість постійно ламає плани ворога щодо захоплення наших територій і дозволяє створити умови для їх подальшого звільнення. Пишаюся кожним із вас. Упевнений у нашій перемозі", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #візит #таврійський #сирський

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