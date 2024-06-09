Сирський відвідав десантників Таврійської бригади на сході

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бійців 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади в зоні виконання бойових завдань на східному напрямку, повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що головком нагородив десантників відомчими нагородами та подякував їм за мужність, жертовність і героїзм, проявлені в захисті України.

"Ваша стійкість постійно ламає плани ворога щодо захоплення наших територій і дозволяє створити умови для їх подальшого звільнення. Пишаюся кожним із вас. Упевнений у нашій перемозі", - наголосив він.