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21:27 09.06.2024

Зеленський про працівників ДСНС: Одна з фундаментальних рис справжньої державності - наявність системи та людей, робота яких - рятувати

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Зеленський про працівників ДСНС: Одна з фундаментальних рис справжньої державності - наявність системи та людей, робота яких - рятувати

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю подякував рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які працюють на ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"Сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас – для кожного в Україні – нормальні обставини життя, хоч би що відбувалося. Ми завжди, щодня й щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов’язково будуть на місці й допоможуть. Хоч би коли це відбувалось. Хоч би де це відбувалось. І в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави. Це одна з фундаментальних рис справжньої державності – наявність системи і людей, чия робота – рятувати. По всій державі. І я дякую кожному й кожній, усьому колективу ДСНС України, хто справді старається виконати ефективно свою роботу", - сказав він.

Насамперед президент відзначив рятувальників, які працюють у Харкові та області.

Окремо й особливо Зеленський подякував рятувальникам у Донецькій області.

"Персонально сьогодні відзначу хлопців, які відзначилися під час гасіння пожеж і рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селидовому. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечипуренко і майор служби цивільного захисту Володимир Деренко", - підсумував глава держави.

 

 

 

Теги: #подяка #зеленський #рятувальники

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