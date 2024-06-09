Події

20:42 09.06.2024

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

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Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що найбільша кількість бойових зіткнень Сил оборони України та армії РФ зараз відбувається на покровському напрямку в Донецькій області.

"Покровський напрямок, Донецька область. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора - понад 40 атак, сьогодні, нині, вже понад 20", - сказав президент.

Як він наголосив, " (потрібно - ІФ-У) максимум зусиль, щоб у наших військових і у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем".

Зеленський також повідомив, що заслухав сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. "Ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов'язково захистить себе", - зазначив глава держави.

 

 

 

Теги: #бої #донецький_напрямок

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