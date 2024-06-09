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19:49 09.06.2024

Генштаб ЗСУ: Ворог атакує на куп'янському, лиманському та краматорському напрямках, найбільшу активність зберігає на покровському

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Генштаб ЗСУ: Ворог атакує на куп'янському, лиманському та краматорському напрямках, найбільшу активність зберігає на покровському

Від початку доби і станом на 18:30 на всій лінії фронту зафіксовано 62 бойові зіткнення, найактивніші бої, як і раніше, точаться на покровському напрямку, надвечір ворог активізувався на куп'янському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 62. Сьогодні агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на покровському. Українські захисники міцно тримають оборону", - йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Зазначається, що на куп'янському напрямку окупанти активізувалися біля Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев'яти.

Також російські війська атакували в районі Греківки на лиманському напрямку. "Загалом тут від початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Бомбив керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки", - уточнює Генштаб.

На краматорському напрямку протягом дня відбулося дев'ять бойових зіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.

"Найбільша активність ворога поки що зберігається на покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої неподалік Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п'ять спроб російських агресорів покращити власні позиції ще тривають", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що на решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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