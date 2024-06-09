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12:27 09.06.2024

На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення з ворогом - ОСУВ "Хортиця"

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На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення з ворогом - ОСУВ "Хортиця"

На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення з противником. Зокрема, вранці в неділю в районі Вовчанська - два бойові зіткнення, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ, зокрема були бої. І вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. ЗСУ протистоять там ворогу", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За інформацією спікера, є інформація, що противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону. "І на підтримку своїх дій ворог намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загородзагонів із числа особового складу підрозділу "Ахмат", а також є певні переміщення підрозділів у районі лінії держкордону. Це підрозділи російської армії, повітряно-десантних військ, 11-го і 44-го армійських корпусів", - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про залучення противником резервів, Волошин сказав: "Є інформація, що задіяні резерви, а також є інформація, що з території Херсонщини перекидаються певні підрозділи для посилення дій на півночі Харківщини".

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що 10 червня буде місяць від початку операції російської армії на прикордонні Харківщини.

Теги: #харківська_область

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