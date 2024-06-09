ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1270 осіб особового складу ворога, 26 танків, 26 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 37 БПЛА, 83 одиниці авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 518560 (+1270) осіб, танків - 7869 (+26) од, бойових броньованих машин - 15131 (+26) од, артилерійських систем - 13593 (+60) од, РСЗВ - 1097 (+2) од, засоби ППО - 836 (+2) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10982 (+37), крилаті ракети - 2277 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 18562 (+78) од, спеціальна техніка - 2253 (+5)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

Дані уточнюються.