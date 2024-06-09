Події

06:33 09.06.2024

У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

1 хв читати
У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

РФ вивела до Чорного моря один бойовий корабель – носій крилатих ракет "Калібр", а Азовському морі знаходиться три ракетоносці, загальний залп до 28 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в неділю вранці.

"Станом на 06:00 09.06.2024. У Чорному морі 1 ворожий корабель яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" до 24 ракет; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет", - сказано в Телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, на користь РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море – 3 судна.

Теги: #україна #кораблі #рф #вмс_зс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:44 09.06.2024
Повідомлено про підозру водію, який скоїв наїзд на дітей

Повідомлено про підозру водію, який скоїв наїзд на дітей

01:45 09.06.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

00:30 09.06.2024
Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

00:22 09.06.2024
Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 21 місцям скупчення противника – Генштаб ЗСУ

00:18 09.06.2024
На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

23:02 08.06.2024
У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій

У роботі Telegram зафіксовано масштабний збій

20:41 08.06.2024
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

16:58 08.06.2024
Росію тимчасово позбавили членства у ФІДЕ

Росію тимчасово позбавили членства у ФІДЕ

12:03 08.06.2024
НАТО має намір створити нову посаду спеціального представника в Україні - ЗМІ

НАТО має намір створити нову посаду спеціального представника в Україні - ЗМІ

07:32 08.06.2024
Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

Керівниця команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

ОСТАННЄ

9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Рятувальники виявили тіла 12 мігрантів після затоплення човна біля берегів Лівії

Суд заарештував громадянина Польщі після нападу на прем'єр-міністра Фредеріксен

Генеральний директор групи "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар помер у віці 53 років

Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському та курахівському напрямках

Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Унаслідок ворожих ударів по Хотімлі одна людина загинула, двоє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА