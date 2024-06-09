У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

РФ вивела до Чорного моря один бойовий корабель – носій крилатих ракет "Калібр", а Азовському морі знаходиться три ракетоносці, загальний залп до 28 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в неділю вранці.

"Станом на 06:00 09.06.2024. У Чорному морі 1 ворожий корабель яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" до 24 ракет; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет", - сказано в Телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, на користь РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море – 3 судна.