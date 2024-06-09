Окупанти за добу завдали 44 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав територією України 44 авіаційних удару, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:00 суботи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом поточної доби російські загарбники завдали територією України 44 авіаційних удару з використанням 52 УАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння", - йдеться у зведенні.