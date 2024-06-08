Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському та курахівському напрямках

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Від початку доби і станом на 20:00 на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському і курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони України стримують тиск і дають відсіч ворогу", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

На покровському напрямку ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону. 19 атак відбито. Бойові зіткнення тривають у районах Новоолександрівки, Новопокровського та Новоселівки Першої.

"Підтверджені втрати противника на напрямку наразі становлять безповоротними 134 особи, ще 175 російських окупантів поранено. Знищено чотири артсистеми та чотири автомобілі. Пошкоджено танк, міномет і сім ворожих автомобілів", - уточнюється у зведенні.

На курахівському напрямку біля Красногорівки і Георгіївки українські воїни відбивають п'ять атак противника. Загалом росіяни зробили 10 спроб просунутися вперед.

"Під час них сьогодні загарбники втратили 30 осіб убитими і пораненими. Інформація уточнюється. Також наші воїни знищили ворожу гармату, два автомобілі, танк, інженерну машину розгородження і дві одиниці ББМ", - ідеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку наші воїни загалом відбивали сім атак загарбників. Триває один бій неподалік Синьківки.

"Російські терористи завдали авіаударів по районах населених пунктів Степова Новоселівка та Куп'янськ - скинули по чотири керовані авіабомби. А НАРами російські терористи обстрілювали Новоєгорівку", - повідомляє Генштаб.

На времівському напрямку ворог намагався покращити тактичне становище в районах Старомайорського та Завітного Бажання. Безуспішно. Завдав авіаудару чотирма КАБами по району Єлизаветівки.

"На інших напрямках - без особливих змін", - резюмує Генштаб.