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19:09 08.06.2024

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

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Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

Виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, Маркіян Ключковський припускає, що до Реєстру може бути подано від 6 до 8 млн заяв.

"Ми очікуємо, звичайно, більшою мірою це припущення, але наші розрахунки кажуть, що, імовірно, до Реєстру може бути подано від 6 до 8 млн заяв. Якщо це станеться, то Реєстр збитків буде найбільшою системною програмою розгляду заяв про репарації в історії міжнародного права", - сказав Ключковський під час воркшопу для медіа з міжнародного права збройних конфліктів і притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини.

За його словами, Реєстр прийматиме докази тільки в цифровому форматі, оскільки це є практичною необхідністю, щоб не "потонути в папері".

"Ми досягли домовленості, що заяви подаватимуться через систему "Дія" і через вебпортал", - зазначив Ключковський, нагадавши, що системою "Дія" користується понад 20 млн людей.

Він розповів, що Реєстр збитків матиме змогу користуватися через "Дію" різними базами даних і реєстрами.

Ключковський нагадав, що 2 квітня стартував прийом заяв за категорією руйнування житлового нерухомого майна. "Упродовж літа додаємо одразу 12 нових категорій, над якими зараз працюємо. Серед цих категорій... - про втрату життя, про безвісти зниклих осіб. Велика категорія - внутрішньо переміщені особи. Також додаємо цілу низку категорій, пов'язаних із житловим і нежитловим майном, нерухомим майном. І дуже важлива категорія в нинішніх обставинах - це категорія про руйнування критичної інфраструктури", - зазначив виконавчий директор Реєстру.

Він повідомив, що восени 2024 року буде відкрито ще одну велику групу категорій, а до весни наступного року планують відкрити всі категорії, які пов'язані з усіма воєнними злочинами.

Також, як повідомив Ключковський, найближчими місяцями буде впроваджено функціонал, який дасть змогу людям подавати заяви через Центр надання адміністративних послуг - як альтернативу "Дії".

"Наша мета - створити систему, яка покриє фактично всі збитки, завдані російською війною в Україні... На виході Реєстр має бути базою даних допустимих заяв, які можуть розглядатися компенсаційною комісією (другим етапом компенсаційного механізму)", - підсумував він.

 

 

Теги: #збитки #реєстр #очікування #заяви

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