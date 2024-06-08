Генпрокурор: До 90% військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам

Перший так званий скринінг тих, хто повернувся в Україну в результаті обміну, свідчить, що до 90% військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, - свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства", - розповів генпрокурор під час воркшопу для медіа щодо міжнародного права збройних конфліктів і притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини.

Він зазначив: "Система, яку створила росія, - це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках - на окупованих територіях або на територіях РФ".

Керівник команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс, розповідаючи про підходи до розслідування катувань у місцях несвободи, наголосила: "Справа не стільки в кількості, ми... говоримо про тенденції, що певна категорія зазнає катувань, що є певні види катувань. Це все нам необхідно знати, щоб отримати необхідні докази, свідчення".

"Ми не розглядаємо індивідуальні випадки, ми розглядаємо широку картину, яка представляє злочини", - пояснила Голліс.

Вона додала, що команда МКС вивчає дії виконавців таких злочинів середнього і вищого рівня, "які підпорядковані конкретним злочинцям".