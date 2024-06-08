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07:10 08.06.2024

РФ вивела в Чорне море один військовий корабель, в Азовському перебувають сім суден, зокрема три носії "Калібрів"

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РФ вивела в Чорне море один військовий корабель, в Азовському перебувають сім суден, зокрема три носії "Калібрів"

РФ вивела в Чорне море один військовий корабель, в Азовському перебувають 7 суден, зокрема 3 носії "Калібрів", загальним залпом 24 ракети, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в телеграм-каналі.

"Станом на 06:00 08.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - зазначено в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 14 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 3 судна, із них 0 рухалося з протоки Босфор.

 

 

Теги: #кораблі_рф

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