Події

01:45 08.06.2024

Усі органи держвлади і держпідприємства до 31 грудня зобов'язані забезпечити економію е/е

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Усі органи держвлади і держпідприємства до 31 грудня зобов'язані забезпечити економію е/е

Кабінет міністрів розпорядився про заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергосистеми України у зв'язку з надзвичайною ситуацією, викликаною збройною агресією Російської Федерації.

Згідно з розпорядженням уряду, опублікованим на його офіційному сайті, від 07 червня, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити в період до 31 грудня 2024 року економію електричної енергії в приміщеннях зазначених органів та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, зокрема за рахунок припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього повітря, зовнішнього освітлення.

Крім того, у тексті документа рекомендовано до 31 грудня 2024 р.: Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, Державному управлінню справами, органам судової влади, Офісу генерального прокурора, правоохоронним органам, іншим державним органам, Національному банку, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, органам місцевого самоврядування забезпечити економію електричної енергії в приміщеннях зазначених органів та установ, а також підпорядкованими їм органами, підприємствами, установами, організаціями, закладами, закладами.

У розпорядженні підкреслюється, що ці заходи не застосовуються до закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, для яких кондиціонування повітря є частиною технологічного процесу, а також технічних заходів організації дорожнього руху.

Також, згідно з розпорядженням уряду, керівнику робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах вживати інших заходів, необхідних для стабілізації ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.

"Установити, що заходи економії електричної енергії, передбачені цим розпорядженням, не застосовуються до електричної енергії, що виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для їх власних потреб. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність із цим розпорядженням", - підкреслюється в документі.

 

Теги: #економія #україна #електроенергії

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