Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок поставок Україні першої серії літаків "Міраж-2000", старту навчання пілотів і механіків цих літаків, а також повного курсу навчання персоналу однієї військової бригади.

"Ми оголошуємо про постачання першої серії літаків "Міраж-2000" і про початок підготовки пілотів-штурмовиків і механіків - для обслуговування цих літаків. Ми вирішили, що Франція укомплектує повністю, навчить персонал повної бригади в межах зусиль з регенерації українських сил", - заявив Макрон під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Парижі в п'ятницю ввечері.

Крім того, він зазначив, що "вся техніка, яку передавали (Україні - ІФ-У), зокрема, ракети "Scalp", бомби земля-повітря А2СМ, - це те, що якраз допомогло на полі бою змінити ситуацію в Україні".

Макрон також заявив про проєкт організації виробництва боєприпасів в Україні за участю французької компанії.