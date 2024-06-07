Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район, є жертви та руйнування

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, лінію електропередачі, приватні будинки та господарські споруди, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Агресор 14 разів атакував Нікопольський район. Тричі вгатив з артилерії, вдарив понад десятком дронів-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах", - повідомив він.

Раніше Лисак повідомив про загибель 71-річної жінки внаслідок обстрілів.

За його даними, обстрілами у п'ятницю також було "понівечено два інфраструктурні об’єкти, шість приватних осель, п’ять господарських будівель, релігійну споруду. Пошкоджені 14-поверхова житлова недобудова, автівка, причіп, лінія електропередачі".