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18:56 07.06.2024

Україна й НАТО на саміті у Вашингтоні підпишуть угоду про співпрацю у сфері інновацій - помічник генсека ван Веел

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Україна й НАТО на саміті у Вашингтоні підпишуть угоду про співпрацю у сфері інновацій - помічник генсека ван Веел

Україна і НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, підпишуть першу в історії угоду про співпрацю у сфері інновацій. Про це під час Форуму новаторів у сфері оборонних технологій Україна-НАТО, який відбувся у Кракові, повідомив помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних технологій і кібербезпеки Девід ван Віл (David van Weel).

"Ми очікуємо підписати першу в історії між Україною та союзниками по НАТО угоду про співпрацю у сфері інновацій. Цю угоду схвалять лідери на саміті у Вашингтоні в липні", - сказав він.

За словами ван Віла, ця угода про "двостороннє співробітництво, а не лише про те, щоб підтримати Україну". "Це також про те, щоб вчитися в України, чого можна досягти лише через тісну співпрацю. Ми також маємо привести Україну на її заслужене місце - в НАТО. Що стосується інновацій, НАТО також має стати ближче до України. Нова дорожня карта співробітництва у сфері інновацій Україна-НАТО - це нові спільні заходи України та НАТО з фокусом на ланцюжках поставок, на українській науковій екосистемі, експериментах, обміном інформацією щодо російських військових інновацій, обміном інформацією та багато іншого", - деталізував помічник генсека НАТО.

Спілкуючись із журналістами і говорячи про додану цінність цієї угоди, ван Віл нагадав про Раду Україна-НАТО, у рамках якої тривають переговори щодо цього документа. "Ми з усією відкритістю обговорюємо те, з чим стикається Україна, і це приводить до того, що союзники беруть цю інформацію до своїх столиць і дивляться на всі ресурси, які мають країни, щоб сісти за стіл переговорів і допомогти. Наприклад, ми організували в цьому форматі дискусію між різними командувачами сил кіберзахисту союзних країн та українською стороною, щоб побачити, якими є найкращі практики та уроки, засвоєні від інших країн під час створення командування кіберсил, і Україна може скористатися цією інформацією", - деталізував він.

Водночас помічник генсека НАТО зазначив, що майбутня дорожня карта інновацій робить цю співпрацю конкретнішою. "Ми дивимося на проблеми, з якими стикаємося на полі бою... Я згадав, наприклад, про управління ланцюжком поставок, тому що якщо подивитися на FPV-дрони, то є деякі компоненти, які надходять лише з певних країн. Можливо, ми захочемо, щоб ці компоненти були ближче до нас (йдеться про виробництво). Ми також подивимося, які доктринальні наслідки для нашої власної оборони і стримування, які можуть бути у зв'язку з використанням дронів в Україні. Чи думаємо ми, що опинимося в тому самому становищі, чи так само використовуватимемо дрони FPV, чи це має інший вигляд з точки зору НАТО? Це питання, на яке ми маємо відповісти, і Україна може допомогти нам у цьому питанні", - розповів ван Віл.

За його словами, поглиблення співпраці України й НАТО в цій сфері не приведе до великих фінансових витрат, оскільки "переважно йдеться про співпрацю між людьми". "Для цього нам потрібна координація, але це більше про те, щоб регулярно збиратися разом і працювати", - пояснив помічник генсека НАТО.

Теги: #нато #україна

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