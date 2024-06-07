Зеленський підписав із главою концерну KNDS документ про створення дочірнього підприємства з виробництва військової техніки та боєприпасів в Україні

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в межах офіційного візиту до Парижа і відвідування штаб-квартири збройних сил Франції підписав із главою франко-німецького збройового концерну KNDS Філіпом Петіколеном документ про створення дочірнього підприємства з виробництва військової техніки та боєприпасів на території України.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, церемонія підписання відбулася в присутності міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, разом із яким президент України вранці, у п'ятницю, відвідав один із майданчиків збройового концерну у Версалі біля Парижа.

KNDS - один із провідних європейських гравців у галузі сухопутних озброєнь. До складу концерну входить французька компанія Nexter і німецька Krauss-Maffei-Wegmann. Група виробляє артилерійські системи та бойові танки, а також гармати "Цезар", які Франція постачає Києву. Наприкінці березня міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус оголосили, що ця дочірня компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі.

Уперше про плани щодо створення дочірнього підприємства збройового концерну KNDS стало відомо наприкінці березня цього року за підсумками переговорів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і французького міністра оборони Лекорню в Берліні.

Тоді Лекорню зазначив, що розміщення виробництва артснарядів біля місця ведення бойових дій зможе відіграти важливу роль для логістики.

Як пізніше повідомив у своєму телеграм-каналі президент України, ним також із главою KNDS було підписано заяву про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки в Україні та щодо використання технології.