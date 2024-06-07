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18:25 07.06.2024

ЗСУ вперше постачатимуть грілки українського виробництва - ДОТ

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ЗСУ вперше постачатимуть грілки українського виробництва - ДОТ

Державний оператор тилу (ДОТ) законтрактував українського виробника на постачання засобів індивідуального обігріву (хімічних грілок) для Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба ДОТ, раніше закуповували лише грілки китайського виробництва, які були вдвічі дорожчими. Зазначено, що це пов'язано зі збільшенням термінів планування поставок, що дало змогу українським виробникам передбачати свої виробничі потужності й брати участь у тендерах.

Отже, наразі одна хімічна грілка коштує державі на 51,4% дешевше, а загальна економія на цій закупівлі сягнула близько 12,5 млн грн.

"Ми зосереджені на тому, щоб якомога більше українських виробників ставали постачальниками для Збройних сил України. Для цього ми, зокрема, запровадили більш довгострокове планування поставок. Розуміючи, що компаніям потрібно більше часу на планування та нарощування своїх можливостей. У результаті ми підтримуємо не лише економіку нашої держави, а й заощаджуємо кошти, які потім спрямовуються на покриття додаткових потреб військових", - зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Теги: #зсу #дот #грілки

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