На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об'єкті після ворожої атаки, жертв і постраждалих немає - ОВА

У Київській області на одному з промислових об'єктів триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок повітряної атаки військ РФ минулої ночі, на значній ділянці пожежу вдалося загасити, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці". Всього залучено понад 135 працівників та 42 одиниці техніки, зокрема робот для гасіння пожежі та два пожежні потяги", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вдень.

"Жертв та постраждалих немає", - уточнив Кравченко.

За його словами, на значній ділянці пожежу вже вдалося загасити. При цьому Кравченко висловив подяку пожежно-рятувальним підрозділам за оперативну роботу.