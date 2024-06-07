Події

14:58 07.06.2024

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

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Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Президент Джо Байден під час зустрічі в Парижі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про нову допомогу США розміром $225 млн.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, Байден також публічно вибачився перед президентом Зеленським "за багатомісячну затримку американської військової допомоги, яка дала змогу Росії досягти успіхів на полі бою".

Байден наголосив, що США підтримують Україну в довгостроковій перспективі.

"Ми все ще повністю в ділі", - додав він.

Теги: #допомога_україні #байден

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