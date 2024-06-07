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11:39 07.06.2024

Понад 4 тис. шкіл в Україні практикують викладання мов національних меншин як окремих предметів - Шмигаль

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Понад 4 тис. шкіл в Україні практикують викладання мов національних меншин як окремих предметів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що понад 4 тис. шкіл в Україні практикують викладання мов національних меншин як окремих предметів.

"Минулого року, за даними профільного міністерства, у 46 школах навчання здійснювалося двома мовами: державною та мовами національних меншин. Понад 4 тис. шкіл практикують викладання мов національних меншин як окремих предметів", - сказав він на Форумі національних меншин у п'ятницю в Києві.

Він наголосив, що українське суспільство є терпимим до представників інших етносів і релігій, що підтверджується звітами міжнародних організацій.

Крім того, за словами прем'єра, незабаром уряд затвердить перелік мов національних громад і корінних народів, які під загрозою зникнення.

Теги: #нацменшини #навчання #мови

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