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10:39 07.06.2024

Спецслужби РФ готують нову ІПСО за $15 млн із метою дискредитації військового керівництва України - ГУР

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Спецслужби РФ готують нову ІПСО за $15 млн із метою дискредитації військового керівництва України - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України інформує про підготовку спецслужбами РФ чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема, проти української військової розвідки.

"На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів", - повідомляється на сайті ГУР.

Зазначено, що йдеться про низку статей і фільмів, у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Метою чергової інформаційної атаки Росії є: дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників; блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви; створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

Теги: #іпсо #гур_мо

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