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10:26 07.06.2024

Польські фермери припинили акцію протесту перед ПП "Гребенне - Рава-Руська"

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Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська" для вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1:00. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі", - сказав він.

За словами спікера, минулої доби, як і до цього, у бік Польщі був нульовий показник перетину кордону вантажівками. У бік України прослідували майже 60 вантажівок.

Раніше Державна митна служба України заявила, що 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

Теги: #пп #кордон #польща #припинення #протест

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