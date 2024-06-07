Ворог за добу 434 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 434 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 11 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційного удару по П'ятихатках і Новодарівці. 158 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 21 раз із РСЗВ ворог обстріляв Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Новоандріївку. А 253 артобстріли завдав по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.

Крім того, надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.