Сили оборони ліквідували 48 із 53 БПЛА та 5 крилатих ракет

Сили оборони ліквідували 48 із 53 БПЛА і 5 крилатих ракет, якими російські війська атакували Україну в ніч на п'ятницю, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", - ідеться в повідомленні.

Загалом було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 і 53 ударних БПЛА "Shahed-131/13".

Повідомляється, що в ніч на 7 червня противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області та ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ-РФ і мис Чауда-Крим.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ і радіоелектронна боротьба Повітряних Сил, зазначили в командуванні.