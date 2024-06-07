На фронті за добу відбулося 73 бойові зіткнення

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На фронті від початку доби 6 червня відбулося 73 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 23:30.

"На даний час відбулося 73 бойових зіткнення. За поточну добу російські окупанти завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 35 авіаційних ударів 58-ми КАБами, застосували 477 дронів-камікадзе. Ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння", - ідеться в повідомленні.

На харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити українські підрозділи, здійснюючи інтенсивний вогневий вплив. Ситуація контрольована.

На куп'янському напрямку російські окупанти впродовж дня намагаються просунутися до українських позицій поблизу Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

На лиманському напрямку ворог атакував 11 разів біля Невського, Серебрянського лісу, Тернів і М'ясожарівки. Втрат територій і позицій не допущено.

На сіверському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати українську оборону в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На краматорському напрямку активність російських загарбників обмежилася п'ятьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки біля Іванівського, Кліщіївки та Калинівки успішно відбиті українськими захисниками. Ситуація напружена, триває бій у районі Калинівки.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на покровському напрямку. Загалом від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в українську оборону в районах Новоселівки Першої, Сокола, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Новопокровського та Прогресу. Наразі 22 атаки ворога відбито, шість бойових зіткнень тривають. Українські захисники вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.

На курахівському напрямку ворог п'ять разів атакував українські позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Успіху не мав. Ситуація під контролем сил оборони.

Дев'ять разів окупанти безуспішно штурмували українські позиції на Времівському напрямку в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки.

На оріхівському та придніпровському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, під контролем Сил оборони, втрат позицій і територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.