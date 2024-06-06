АМКУ наклав штраф загальною сумою 2,5 млн грн на дві швейцарські компанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер наклав штраф загальною сумою 2,5 млн грн на швейцарські компанії "Sika AG" і "Sika International GmbH", повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

"На сьогоднішньому засіданні Антимонопольного комітету України ухвалили рішення про накладення штрафу на дві швейцарські компанії - Sika AG і Sika International GmbH", - йдеться в його телеграм-каналі.

Кириленко зазначив, що ці компанії всупереч законодавству здійснили концентрацію без отримання відповідного дозволу АМКУ і за це, за рішенням комітету, мають сплатити штраф на суму 2,5 млн грн.