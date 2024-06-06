Події

20:14 06.06.2024

На лиманському напрямку відбито 9 атак, знищено 55 окупантів

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На лиманському напрямку відбито 9 атак, знищено 55 окупантів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Загальна кількість ворожих атак на всій протяжності фронту російсько-української війни від початку доби сягнула 69, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"За попередньою інформацією, на лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив убитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев'ять разів", - ідеться у зведенні.

Також до дев'яти зросла кількість ворожих атак на времівському напрямку, там тривають бої в районах Урожайного і Старомайорського.

На покровському напрямку тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. "Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка", - розповіли в Генштабі.

На харківському напрямку протягом дня ворог скинув уже 20 КАБів по районах Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя, проте штурмових дій ворога не було.

На сіверському напрямку зросла активність ворога у Верхньокам'янському районі, протягом дня тут було чотири бойові зіткнення.

На куп'янському напрямку ворог застосував некеровані авіаракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М'ясожарівки. По одній новій спробі ворога атакувати додалося на оріхівському та придніпровському напрямках.

Станом на 16:00 повідомлялося про 58 бойових зіткнень, зокрема 26 на покровському напрямку, де окупанти на той момент втратили вже 154 людини загиблими і пораненими.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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