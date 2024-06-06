Сирський: Наше головне завдання - зробити ефективнішою систему командування військами

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про заходи зі створення ефективної структури управління та функціонування української армії на період до вступу в НАТО.

"Війна не заважає змінам у Збройних силах України", - написав він у фейсбуці у четвер.

За його словами, у ЗСУ наразі триває вдосконалення структури військового управління. "Головне наше завдання - зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року. Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед", - зазначив він.

"У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - наголосив Сирський.

"Крім того, - сказав головнокомандувач ЗСУ, - триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій".

"Наша мета, незважаючи на російську агресію, - створити перспективну структуру Збройних сил України на період до вступу в НАТО", - резюмував Сирський.