Події

09:54 06.06.2024

Письменник Жадан вступив до бригади Нацгвардії

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Український письменник Сергій Жадан повідомив, що вступив до 13 бригади Нацгвардії України "Хартія".

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав Жадан у фейсбуці, супроводивши допис відповідною фотографією.

Як відомо, Жадан системно підтримував "Хартію", проводив концерти, кошти від яких передавав на потреби бригади.

"Ти надихаєш нас своєю творчістю, а за кількістю дронів, автомобілів та іншої допомоги можеш вважатися нашим другим начальником тилу", - ідеться в привітанні поета з днем народження, опублікованим на сторінці "Хартії" у фейсбуці 2023 року.

Жадан також придумав назву "Хартія" і є автором слів гімну бригади.

Теги: #нгу #жадан

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