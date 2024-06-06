Письменник Жадан вступив до бригади Нацгвардії
Український письменник Сергій Жадан повідомив, що вступив до 13 бригади Нацгвардії України "Хартія".
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав Жадан у фейсбуці, супроводивши допис відповідною фотографією.
Як відомо, Жадан системно підтримував "Хартію", проводив концерти, кошти від яких передавав на потреби бригади.
"Ти надихаєш нас своєю творчістю, а за кількістю дронів, автомобілів та іншої допомоги можеш вважатися нашим другим начальником тилу", - ідеться в привітанні поета з днем народження, опублікованим на сторінці "Хартії" у фейсбуці 2023 року.
Жадан також придумав назву "Хартія" і є автором слів гімну бригади.