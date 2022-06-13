Події

20:44 13.06.2022

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

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Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Роман Сергія Жадана "Інтернат" в англійському перекладі Райлі Костіган-Х’юмса та Айзека Стекхаус Віллера, виданий видавництвом Yale University Press, у понеділок був оголошений переможцем щорічної літературної премії Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як зазначається у релізі банку, премія в EUR20 тис. буде поділена між автором і перекладачами.

Літературна премія ЄБРР вручається щорічно за найкращу, на думку незалежного журі, книгу автора з регіону операцій ЄБРР у перекладі англійською мовою. Премію було засновано у 2017 році.

Перемогу "Інтернату" оголосила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Сюжет роману – вчитель подорожує через роздертий війною Донбас в Україні, щоб забрати свого племінника зі школи-інтернату. Потім обоє повертаються додому.

"За простотою цього сюжету стоїть роман Жадана, надзвичайний, вибуховий, ніжний, гнівний і поетичний, про замордований край і абсурд, банальність, жах і моменти справжнього єднання між людьми, які трапляються на війні", - наводяться в релізі слова глави журі, літературного критика в Times Literary Supplement Тобі Ліхтіга.

 

 

Теги: #жадан #премія #єбрр

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