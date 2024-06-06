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08:26 06.06.2024

Ворог обстріляв Херсон і 19 населених пунктів області, троє людей дістали поранення

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Ворог обстріляв Херсон і 19 населених пунктів області, троє людей дістали поранення

За минулу добу Херсон і 19 населених пунктів області знову були під обстрілом, троє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговельний центр і магазин, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив Прокудін, "через російську агресію 3 людини отримали поранення".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр і магазин. Пошкоджено автомобілі та лінію інтернет-мережі.

Зазначається, що під час нічної дронової атаки сили ППО над територією Херсонської області знищили 5 ударних БПЛА "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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