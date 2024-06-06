У Житомирській області сталася ДТП, є загиблі

У Житомирській області на автодорозі М-21 сталася ДТП, що спричинила загибель людей, рух ділянкою автотраси перекрито для вантажних автомобілів, повідомляє Патрульна поліція.

"У зв'язку з ДТП із загиблими на автодорозі М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (об'їзд міста Бердичева) рух для вантажних транспортних засобів перекрито, легкових - здійснюється узбіччям реверсу... Врахуйте інформацію під час планування маршруту руху", - ідеться в повідомленні.

На місці події працюють усі необхідні служби.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП і з'ясовують причини аварії.