Події

05:15 06.06.2024

Прокуратура Франції затримала російсько-українського громадянина за зберігання вибухівки

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Прокуратура Франції затримала російсько-українського громадянина за зберігання вибухівки

Служба внутрішньої розвідки Франції затримала 26-річного громадянина РФ та України за підозрою у плануванні насильницьких дій після того, як він отримав поранення внаслідок вибуху, повідомила Національна антитерористична прокуратура (PNAT) у середу, 5 червня.

Як повідомляє Le Monde, продукти та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв, було знайдено у його готельному номері неподалік паризького аеропорту Шарль де Голль.

Чоловіку було надано допомогу пожежною бригадою у понеділок увечері, "коли він отримав серйозні опіки внаслідок вибуху", сказали у прокуратурі. У його готельному номері було знайдено "продукти та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв", йдеться у повідомленні PNAT. "Один із цих пристроїв підірвався", - заявили в прокуратурі.

У вівторок прокуратура розпочала розслідування у зв'язку з підозрами щодо планів скоєння насильницьких дій. Про серйозність справи говорить той факт, що чоловіка затримано не звичайною поліцією, а внутрішньою розвідкою Франції, Головним управлінням внутрішньої безпеки (DGSI). Справа також була негайно передана до рук фахівців із боротьби з тероризмом, а не кримінальних прокурорів.

За словами двох джерел, близьких до справи, чоловік зупинився у готелі в місті Руассі-ан-Франс, де знаходиться паризький аеропорт Шарль-де-Голль.

Теги: #розслідування #україна #франція #рф

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